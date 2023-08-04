О компании

1993 год — начало существования Научно-производственного объединения «НОРТ», разработчика и производителя огнезащитных составов серии Пирилакс (Pirilax), антисептических средств Нортекс (Nortex), защитно-декоративных составов Красула (KRASULA), Нортовских лаков и негорючих красок, а также деревянных противопожарных, звукоизоляционных, межкомнатных дверей.

С 2000 года НПО «НОРТ» ведет работы по разработке неповторимых конструкторских решений в области огнестойкости дверей. В результате работы специалисты компании получили огнестойкую древесину и это послужило созданию новой отрасли производства — завода деревянных противопожарных дверей. В итоге огнестойкие и звукоизоляционные двери «НОРТ» имеют 19 патентов, подтверждающие их уникальность. Двери с пределом огнестойкости 30 и 60 минут в соответствии с ФЗ-123 (подтверждено ВНИИПО МЧС РФ; ОС «Норматест», г.Москва; ОС «ТПБ СЕРТ», г.Сергиев Посад), а также со звукоизоляцией 43 дБ (НИИСФ РААСН г.Москва, сертификация ООО «ЕвроТех», г.Москва).

С 2013 года «НОРТ» является постоянным проверенным поставщиком специальных дверей для отелей 3*,4*,5* мировых гостиничных операторов: Hilton, Acсor, Holiday Inn, Park Inn, Tulip Inn, Ramada.

Компания имеет огромный опыт работы на масштабных объектах премиального класса с повышенными требованиями к дизайну интерьера, в том числе с международными застройщиками.

С 2020 года на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также в Северо-западном федеральном округе официальным представителем является компания НОРТВЕСТ