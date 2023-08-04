Огнезащита древесины mini
Огнезащита металла mini
Огнезащита стропил mini
Огнезащита тканей mini
Огнезащита ковров mini
Антисептик древесины mini
Антисептик бетон mini
Грунтовка mini
Декор mini
Баня mini
Негорючая mini
Краска км1 mini
Антисептик поверхности mini
Антисептик руки mini

О компании

1993 год — начало существования Научно-производственного объединения «НОРТ», разработчика и производителя огнезащитных составов серии Пирилакс (Pirilax), антисептических средств Нортекс (Nortex), защитно-декоративных составов Красула (KRASULA), Нортовских лаков и негорючих красок, а также деревянных противопожарных, звукоизоляционных, межкомнатных дверей.

С 2000 года НПО «НОРТ» ведет работы по разработке неповторимых конструкторских решений в области огнестойкости дверей. В результате работы специалисты компании получили огнестойкую древесину и это послужило созданию новой отрасли производства — завода деревянных противопожарных дверей. В итоге огнестойкие и звукоизоляционные двери «НОРТ» имеют 19 патентов, подтверждающие их уникальность. Двери с пределом огнестойкости 30 и 60 минут в соответствии с ФЗ-123 (подтверждено ВНИИПО МЧС РФ; ОС «Норматест», г.Москва; ОС «ТПБ СЕРТ», г.Сергиев Посад), а также со звукоизоляцией 43 дБ (НИИСФ РААСН г.Москва, сертификация ООО «ЕвроТех», г.Москва).

С 2013 года «НОРТ» является постоянным проверенным поставщиком специальных дверей для отелей 3*,4*,5* мировых гостиничных операторов: Hilton, Acсor, Holiday Inn, Park Inn, Tulip Inn, Ramada.
Компания имеет огромный опыт работы на масштабных объектах премиального класса с повышенными требованиями к дизайну интерьера, в том числе с международными застройщиками.

С 2020 года на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также в Северо-западном федеральном округе официальным представителем является компания НОРТВЕСТ

Сертификат представителя Пирилакс

НОРТ — Новейшие Огнебиозащитные Российские Технологии:

  • «НОРТ» — это собственное производство с уникальными технологиями
  • Наши клиенты — это крупнейшие предприятия различных отраслей промышленности, строительства, ж/д транспорта, сооружения мирового культурного наследия
  • Продукцией компании «НОРТ» обработаны жилые и промышленные сооружения в 85 регионах России
  • Нашей продукцией обработаны жилые и промышленные сооружения в 7 зарубежных странах
  • Заслуженные ученые России работают в лаборатории компании с целью создания и совершенствования продукции
  • Поверхности, обработанные продукцией, безопасны для человека и животных

Выбирая продукцию «НОРТ» на нашем официальном сайте по огнезащите, Вы получаете высокоэффективные биопирены по древесине, огнезащиту по металлу, сертифицированные пропитки, безопасные антисептики по древесине, бетону и удобные в применении огнезащитные негорючие и декоративные краски, а также широкий ассортимент деревянных противопожарных и межкомнатных дверей. Сотрудничая с нашей компанией, Вы можете быть уверены в непревзойденном и долгосрочном качестве результата!

Примеры выполненных работ

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